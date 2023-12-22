CHP'nin kayıp 100 milyonu nerede? Eren Erdem sessizliği bozdu, verdi veriştirdi

22 Aralık 2023 01:42 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 02:17

CHP’de seçim yenilgisi sonrası başlayan değişim tartışmaları kurultayda karşılık bulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturduğu başkanlık koltuğu Özgür Özel’e geçmişti. Süreç sonrası Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı ve CHP eski Medya Sorumlusu Eren Erdem görevinden istifa ederken, CHP'deki 'kayıp para' iddiaları ile gündeme gelmişti.

KAYIP 100 MİLYON NEREDE?

Parti kasasındaki '100 milyon liralık kayıp' iddialarında hedef gösterilen Erdem, medya sorumlusu olarak 5 ay görev yapmıştı. Kayıp para ise iddialara göre Genel Başkanlık yarışı sırasında Erdem tarafından trol hesaplar oluşturmak için kullanılmış hatta Genel Merkez binasında trollere 5 oda bile ayrılmıştı. Kurultaydan sonra da paralar trol hesapların sahiplerine ödenmişti.

ŞİRKETLER PARASINI İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kayıp milyonlarla ilgili gerçek ise Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura ile ortaya çıkmıştı. Toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket CHP'den para istemişti.

TOPU KARABAT'A ATTI

Erdem ise sosyal medya hesabından 'Sustum, sustum... Ama bir yere kadar' diyerek yaptığı açıklamasında iddiaları yalanlayarak, CHP Sayman'ı Özgür Karabat'tan açıklama istedi. Karabat ise o açıklamayı 20 gün önce yapmış ve "Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda ‘kayıp’ olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir." demişti.

"AKSİNİ İSPATLASIN, KENDİMİ TAKSİM MEYDANINDA ASARIM"

Ancak iddialar devam edince Erdem, medya sorumlusu olduğu dönem boyunca yaptığı işleri tek tek açıklayarak Karabat'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi. “HalkTV’nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon lira kara geçirdim. Buraya kadar Sayın Özgür Karabat hepsini biliyor, hepsi defterlerde kayıtlı” diyen Erdem, "Karabat aksini ispatlarsa kendimi Taksim meydanında asarım" dedi.

Öte yandan konuyla ilgili CHP'den ya da Karabat'tan yeni bir açıklama gelmedi. Ancak Karabat 20 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bazı medya organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali durumuyla ilgili iddialar yer almaktadır. Bilinmesi gerekir ki, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda ‘kayıp’ olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir. Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynakları yeni dönemde, partimizin menfaatini önceleyen, bütçe verimliliğini esas alan, her türlü israftan kaçınan bir anlayışla yönetilecektir.”