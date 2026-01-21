Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazze Kurulu’ davetine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı “Kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak” dedi.

Haftalık grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazze Kurulu’ davetine ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı, Gazze Kurulu’na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı “Kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak" dedi.

KURUCU ÜYE SIFATIYLA DAVET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifini etmişti. Teklifi kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullanmıştı:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) destekleme kararı almıştır. Bu doğrultuda, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir.

PLANDA İKİNCİ AŞAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

KİMLER KATILDI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na katılma davetini kabul ettiklerini duyuran ülkeler ise şöyle;

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife,

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),

Azerbaycan

