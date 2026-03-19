Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü de belirtti.

Erdoğan, görüşme sonunda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

