Erdoğan Trabzon'da: Dik duruşumuzdan taviz vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trabzon'u bilip, görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Bıyığı terlememiş şehzadelerden dünya liderleri çıkarmıştır. Kim ne der diye düşünmeden, hak bellediği başı dik yürümesini bilen Trabzon ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her iki seçimde de yüzde 65'lik oranla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon bizim daima yoldaşımız oldu.

Bize göre siyaset gölgede yürüme, istismarla mevzi kapma, her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir. 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. İstanbul'da başkanlık yaptık, parti kurduk iktidara geldik, ülkemizin başında hizmette bulunduk. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk.

Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık.

Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine halel getirmedik.

Şimdi sizlerden söz vermenizi istiyorum, Trabzon Malazgirt'ten beri ebedi vatanımız olan bu topraklarda ortak hikayemize sahip çıkmaya var mısınız? 2023 hedeflerini nasıl hayata geçirdiysek Türkiye Yüzyılı hayalini de gerçeğe dönüştürmeye var mıyız?

Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye'nin nereden nereye geldiği unutulmasın. Trabzon'a 21 yılda 190 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık

Yükseköğrenim yurt binaları açtık, 41 bin seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 96 spor tesisini hizmete açtık. Sosyal yardımlardan Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyar TL tutarında ödedik. Sağlıkta şehrimize, 1543 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisi kazandırdık. Yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin de içinde olduğu 6 sağlık tesisini en kısa sürede tamamlıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 12 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm de şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara beden eser ve hizmetler yatıyor."