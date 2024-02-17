Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de vatandaşlara seslendi: Teröristlerin nefesini kestik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Teröristlerin nefesini kestik. Bunları Gabar'a, Cudi'ye gömdük. Sınırötesi harekatlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Seçimlere haftalar kala miting programına hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum. Bir taraftan rahmet bir taraftan da hemşehrilerim burada. Sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"ŞER ODAKLARINA KARŞI BİRLİK İÇİNDEYİZ"

Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle yol yürüdük. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi al aşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizdir.

Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele ediyoruz.

"RİZE'DEN YİNE REKOR OY BEKLİYORUM"

Size olan minnet borcumuzu daha fazla eser ve hizmet ile yerine getirdik. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz. Rize'nin duruşunu 31 Mart'ta net şekilde koyacağına inanıyorum. Rize'den yine rekor bekliyorum.

"ÜLKEMİZİ YILLARDA İKİNCİ LİGE MAHKUM ETTİLER"

85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Her kesimden insanımızın arasında nifak duvarları ördüler. Geçmişte gerçekten çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi, evlatlarımızı, ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Bu kavgalardan en büyük zararı millet ve devlet olarak biz gördük. Ekonomimiz kan kaybetti. Toplumsal huzurumuz bozuldu. Kardeş kardeşe, komşu komşuya düşman edildi. Demokrasimiz yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadı. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki değişimi, dönüşümü, yenilikleri, teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler.

"ÜLKEMİZİ BU CENDEREDEN KURTARAN HAMDOLSUN BİZ OLDUK"

Bu fasit daireyi kırmaya çalışan, devlet ve siyaset adamlarını ise ya şehit ettiler ya linç ettiler ya da elini kolunu bağladılar. Merhum Menderes, ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı ve arkası hiç kesilmedi. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birleri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk.

"MAĞARALARA GÖMEREK NEFESLERİNİ KESTİK"

Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük. Mağaralara gömerek nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de devam ediyoruz. Türkiye'yi her alanda üç kat beş kat on kat büyüttük. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardık. Milli geliri 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar eviyesine getirdik. Savunma sanayide yüzde seksenleri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20'lere getirdik. Artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemimiz olan TGC Derya'yı da donanmamamıza teslim ettik. İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler Mehmetler Ayşeler Fatmalar da uzaya gidecek.

Her alanda büyük atılım içindeyiz. 10-15 yıl önce attığımız tohumların meyvelerini alıyoruz. 21 yılda pek çok başarıya imza atmış hükümet olarak bugünkü sorunları çözecek olan yine biziz.

"CHP'DE GELEN GİDENİ MUMLA ARATIYOR"

Ülkemizde muhalefet anlayışı öyle berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı tembel, vizyonsuz, tutucu muhalefete layık olmasıdır. Pek çok şey değişti ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir şey değişmedi. Genel başkanlarını değiştirdiler, standardı düşürüp çıtayı daha da aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni mumla aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Sabık genel başkanlarını iç darbe ile siyasetten gönderip yollarına devam ettiler.

13. cumhurbaşkanı olacaktı CHP'de istenmeyen adam oldu. Altılı masada kimse kalmadı. Ne oldu, nerede bu altılı masa? Altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Ankara'da bir ofis tutmuşlar, Ankara'da her birinin bir ofisi var. biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Asıl hayal kırıklığını CHP'li kardeşlerimiz yaşadı. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy verenler umutsuzluk sarmalına sürüklendi. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu anlamda çok acı tecrübeleri bulunuyor.

"HİZMET GÖRMEK İSTERSENİZ UZAĞA GİTMEYİN, AK PARTİ BURADA"

CHP'li kardeşlerim; muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın. Onlara mecbur ve mahkum değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmek ise uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti olarak biz buradayız. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, belediye başkan adaylarını millete değil yapay zekaya soranlara, kapalı kapılar ardında örgüt uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Hür iradenizin kimsenin tapulu malı olmadığını gösterin. Bu seçimlerin ülkemizde muhalefette değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. tek bir gayemiz var, ülkemize, şehirlerimize hizmet etmek.

Rize'ye 21 yılda 150 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Ayder'e 1500 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. 5 millet bahçesini Rize'ye kazandırdık. Karadeniz sahil yolunu yaptık."