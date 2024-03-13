DEM Parti adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR adayıyla fotoğraf çektirince ihraç edildi

DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşınca partisinden ihraç edildi.

Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile aynı karede görülen Dem Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, ihraç edildi.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen DEM Parti, Mehdi Öztüzün'ün "DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olmadığını" açıkladı.

"PARTİMİZ İLE İLİŞKİSİ KALMADI"

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman'da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Batman'da TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Partili Mehdi Öztüzün ile HÜDA PARlı Serkan Ramanlı yan yana fotoğraf çektirmiş, görüntüler de tepkilere yol açmıştı.

DEM Parti tepkilerin ardından açıklama yaparak konunun incelenmekte olduğunu duyurmuştu. O incelemenin ardından Öztütün, partiden ihraç edildi.