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    • Haberler > Politika > Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla ile telefon görüşmesi yaptı

    Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla ile telefon görüşmesi yaptı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla ile telefon görüşmesi yaptı
    Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan, Kuveyt

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la telefon görüşmesi yaptı.

    Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Bakan Fidan, mevkidaşı Sabah aracılığıyla Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

    Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.

    Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladı.

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