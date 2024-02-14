Özgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu'na ilginç tanıtım: Behzat Ç. özelliklerini saydı

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu seçim çalışmalarını yürüteceği ofisi açtı. Açılışa katılan CHP lideri Özgür Özel'in, Beşikçioğlu'nu oynadığı dizi karakteri Behzat Ç.'deki özellikleri ile tanıtması dikkat çekti.

Sürpriz bir şekilde CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu bugün seçim çalışmalarını yürüteceği ofisin açılışında konuştu.

Açılışa, adaylığı duyurulduğunda CHP'ye rest çektiği söylenen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Genel Başkan Özgür Özel de katıldı.

BEHZAT Ç. ÖZELLİKLERİ İLE TANITTI

Erdal Beşikçioğlu'na oy isteyen CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu. Özel, Beşikçioğlu'nu oynadığı dizi karakteri Behzat Ç.'nin özellikleri ile tanıttı.

"BÖYLE HEYECAN YAŞAMADIM"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Ben hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada yaşadığım durum daha önce yaşadığım durumların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi.

ETİMESGUT, ETİMESUT OLDU

Etimesgut yerine Etimesut diyen Beşikçioğlu, ilçenin kuruluşuna vurgu yapıp sözlerine söyle devam ettiİ

"Çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemizin Ahi Mesut olan adı, daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Etimesut oldu. Biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, yine Atatürk'ün ilçesi Etimesut'u çağdaş, örnek marka bir kent yapacağız.

Sıkıntılar var biliyoruz. Yıllarca çözülmemiş problemler var. Ve diyoruz ki sorun varsa çözüm var. Çözüm sosyal demokrat belediyecilikte, birlikte yönetmekte, şeffaflıkta, hesap verebilir olmakta, milletin parasını milletine harcamakta. Hedefimiz net sosyal belediyecilik ve marka bir Etimesut.

Çalışmalara şimdiden başladık. Etimesut'un 30 yılını planladık. Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun için olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Bizim en büyük projemiz huzurumuz ve Etimesut'un mutluluğudur. Herkes için belediyecilik yapacağız. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. Senaryoyu biz yazacağız."