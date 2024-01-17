Erkan Baş duyurdu: TİP'in 7 belediye başkan adayı belli oldu

17 Ocak 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:08

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. Bir yandan ittifak görüşmeleri sürerken bir yandan da siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçim tavrını açıkladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.

Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak

Hakan Koçak Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı

Bilal Ortakalaycı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : Semih Yıldız

: Semih Yıldız Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu

İSTANBUL

Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş

HATAY