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    Erkan Baş duyurdu: TİP'in 7 belediye başkan adayı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. TİP'in aday çıkardığı yerler arasında Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay'ın 2 ilçesi de bulunuyor.

    Erkan Baş duyurdu: TİP&#039;in 7 belediye başkan adayı belli oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. Bir yandan ittifak görüşmeleri sürerken bir yandan da siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçim tavrını açıkladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.

    Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:

    • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak
    • Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı
    • Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız
    • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu

    İSTANBUL

    • Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş

    HATAY

    • Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün
    • Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye İşçi PartisiErkan Baş
    Haberler > Politika > Erkan Baş duyurdu: TİP'in 7 belediye başkan adayı belli oldu
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