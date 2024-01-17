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Erkan Baş duyurdu: TİP'in 7 belediye başkan adayı belli oldu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. TİP'in aday çıkardığı yerler arasında Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay'ın 2 ilçesi de bulunuyor.
Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. Bir yandan ittifak görüşmeleri sürerken bir yandan da siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçim tavrını açıkladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.
Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak
- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı
- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız
- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu
İSTANBUL
- Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş
HATAY
- Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün
- Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay