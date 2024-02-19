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    • Haberler > Politika > Eski CHP'li vekilden 31 mart için bomba iddia: "CHP'liler 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası yapacak"

    Eski CHP'li vekilden 31 mart için bomba iddia: "CHP'liler 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası yapacak"

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Eski CHP&#039;li vekilden 31 mart için bomba iddia: &quot;CHP&#039;liler 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası yapacak&quot;
    CHP, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday memnuniyetsizliği nedeniyle istifa edenlere yönelik" 3-5 memnuniyetsiz arkadaş" demişti. CHP eski İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen'den dikkat çeken iddia geldi. Sevigen,"3-5 arkadaş demişti ya 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası için yapılıyor" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP'de 'değişim' ile yaşanan kaos giderek büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrıları sonucu CHP'nin 11 yıllık başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel'e devrederken CHP'de aday krizi yaşanıyor. ,Yerel seçimlerde yapay zeka ile aday belirlemeye çalışan CHP, birçok ilde aynı isimleri yeniden aday göstermedi. Parti içinde bu nedenle istifalar yaşanırken, CHP lideri Özel, "3-5 memnuniyetsiz arkadaş..." diye cevap verdi.

    CHP'LİLERDEN 81 İLDE SANDIĞA GİTMEME KAMPANYASI

    CHP'de yaşanan aday krizinin ardından eski İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen'den dikkat çeken açıklama geldi. TV100'de konuşan Sevigen, CHP'lilerin 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası yapacağını söyledi.

    Sevigen şu ifadeleri kullandı:

    "İzmir'de bir tek arkadaş sadece Özgür Özel'i destekledi. Diğer 30'u Kemal Bey'i destekledi. Şimdi CHP'den hiçbiri aday yapılmadı. Bu kadar kin nefret... Kendi ambleminden utanan, rozet takmayan insanları partiden atmaz mı? Bunu genel başkan yapar. CHP lideri Özel, 3-5 arkadaş demişti ya 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası için yapılıyor. CHP'li seçmen, "Sandığa gitmezsek görürsünüz" diyor. Bu kime zarar veriyor? Lider olmak başka, genel başkan olmak başka bir şey."

    ERDOĞAN'DAN CHP'LİLERE ÇAĞRI

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan krizin ardından CHP'li seçmene seslenen bir açıklama yaptı. Erdoğan, ""Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. Gelin bu seçimde 31 Mart'ta hep birlikte esaslı bir ders verelim." dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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