Eski ortaklar sahada birbirine girdi! CHP ve İyi Parti adayları arasında gergin dakikalar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak giren CHP ve İyi Parti'nin arsında yerelde soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. CHP ve İyi Parti arasında Muğla'da gerginlik yaşandı. Birbiriyle tokalaşmaktan dahi geri duran İyi Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer ve CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras birbirine sert sözlerle yüklendi.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere 20 gün gibi kısa bir süre kala eski ortaklar CHP ve İyi Parti arasında gerginlik sürüyor. CHP ve İyi Partili adaylar Muğla'da birbirine girdi. Çevredekiler CHP ve İyi Partili adayları zar zor sakinleştirdi.

ESKİ ORTAKLAR ŞİMDİ TOKALAŞMIYOR

İyi Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile karşı karşıya geldi. Süer, CHP'li Aras'ın elini sıkmayınca ortalık bir anda gerildi. Süer, Aras’ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini söyledi.

MİLLETE YAPTIKLARINIZDAN DOLAYI BURADAYIM

İyi Partili Süer, CHP'li Aras'a, "Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin” dedi.

LÜTFEN SAYGILI OL

Bunun üzerine CHP'li Ahmet Aras ise bu tür provokasyonla gelmeyeceğini söyledi Aras, "Lütfen saygılı ol ben Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağızıyla konuşma” ifadelerini kullandı.

Aras, İyi Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun’a seslenerek, "AK Parti'den, İYİ Parti'ye aday mı çıkardınız. Bize AK Parti ağzıyla konuşuyor arkadaş. Bu siyaset dilinin Bodrum’da yeri yoktur. Biz burada AK Parti ile İYİ Parti ile her zaman saygı içerisinde yarışıyoruz” dedi.

İyi Parti ve CHP'li adayların arasındaki yaşanan gerginlik, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Adaylar seçim çalışmasına devam etti.