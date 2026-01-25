CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in belediye personelinin yemek ve servis haklarını kaldırma kararı tartışmalara sebep oldu. AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, uygulamanın yönetim beceriksizliğinin sonucu olduğunu savunarak, bedelin emekçilere ödetildiğini söyledi.

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı M. Bülent Özmen, personelin yemek ve servis haklarının 30 Ocak itibarıyla kaldırılmasına karar verdi. Belediyede çalışanlarının maaşlarının düzensiz ödendiği; ikramiyelerin kaldırıldığı iddia edildi. Akşam'da yer alan haberde ise AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu'nun konu ile ilgilim açıklamaları yer aldı.

"ÇALIŞANIN HAKKINI KESMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Yanlış uygulamaların bedelinin çalışanlara ödetildiğini dile getiren Vanlıoğlu, "Tasarruf çalışanın sofrasından olmaz, bedel emekçiye ödetiliyor. Çözüm, çalışanın hakkını kesmek değil; belediyeyi doğru yönetmektir" dedi.

"YÖNETİMİN BECERİKSİZLİĞİ"

Belediyenin gelir yönetimini eleştiren Vanlıoğlu, şöyle devam etti: "İki yıldır Eyüpsultan'da neredeyse ruhsat verilmiyor. Belediye 'param yok' diyorsa, ruhsat verir, gelir elde eder. Ruhsat verilmeyen ilçede iş, istihdam olmaz. Bugün yaşanan yönetim beceriksizliğidir."

