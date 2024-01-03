Fatih Altaylı hapis yatacak mı, hapse girecek mi? Fatih Altaylı kaç ay hapis cezası aldı?

3 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 14:47

Fatih Altaylı hapse girecek mi? Fatih Altaylı’nın aldığı 7 aylık hapis cezasının ardından hapis yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Peki, Fatih Altaylı hapse girecek mi girmeyecek mi? İşte detaylar…

FATİH ALTAYLI HAPİS YATACAK MI, HAPSE GİRECEK Mİ?

Gazeteci Fatih Altaylı, ultrAslan taraftar grubunun liderine zincirleme hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapse mahkûm edildi. İstinafa gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

Mahkeme, 21 Eylül 2023’te verdiği bu kararın gerekçesini de kısa süre önce tamamladı. Dosya bu aşamadan sonra istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesinin kararı yerinde bulması durumunda Altaylı’nın cezası seçenek yaptırımlara çevrilmediği için cezaevine girmesi gerekecek.

Altaylı’nın ne kadar süre cezaevinde kalması gerektiği İnfaz Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak. Mevcut koşullarda Altaylı’nın ceza yerinde bulunsa bile kısa süreli olarak cezaevinde kalması gerekeceği belirtiliyor.

FATİH ALTAYLI NEDEN CEZA ALDI?

İddianamede, Altaylı’nın 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin için, "UltrAslan dediğin ilk yıllardaki taraftar grubu olsa sorun değil. Ama artık tarikat liderleri ile takılan karanlık tiplerin yanında gezen garip bir oluşum haline geldi. En azından yöneticileri öyle" şeklinde açıklamalar yaptığı belirtildi.

İddianamede, Altaylı'nın 2020 ve 2021 yıllarında da köşe yazılarında Şirin'e yer verdiği, bu yazılarda hakarete varan sözler sarf ettiği ifade edildi.

Altaylı, savcılıktaki ifadesinde takipsizlik kararı verilmesini istedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Yazımın tamamı incelendiğinde hakaret etmediğim anlaşılacaktır. Ben kendisini Sabahattin adıyla bilirdim. Bahse konu yazıların sebebi, taraftar liderliğine yakışmayacak tutum ve davranışları görmem sebebiyledir. Ben kendisinin sosyal medya hesaplarında şu anda kaçak durumda olan suç örgütü yöneticiliği ile yargılanan Sedat Peker ile çekilmiş fotoğraflarını görmemden ve yine tarikat liderleri ile çekilmiş fotoğraflarını görmemden dolayı, bu görüntüleri sporla bağdaştıramadığımdan dolayı, eleştirmek için bu yazıları yazdım. Maksadım, sporla bu konuların bir araya gelmesini eleştirmekti. Beraatimi talep ederim.”

Savcı, esas hakkındaki görüşünde, Altaylı’nın cezalandırılmasını istedi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi de bu talebi yerinde görerek, Altaylı’yı hapisle cezalandırdı. Kararda, Altaylı’nın daha önce de bu suçu işlemesi göz önüne alınarak cezanın ağırlaştırıldığı da belirtildi.

Mahkeme, Altaylı’yı 'zincirleme hakaret' suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi. Aynı nedenlerle ve suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da gerek görülmedi.