İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı! "Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok"

23 Aralık 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Kartal Kaper Sitesi Daire Belirleme kurası çekimi sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşüm ve deprem konularına vurgu yaparak, kamu kurumlarının işbirliği yapması gerektiğini belirten İmamoğlu, olası İstanbul depremiyle ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HUKUKSAL ZEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Halk TV'deki habere göre; 80 yıl geçse de İstanbul’u depreme hazırlayamayacaklarını dile getiren İmamoğlu, “Başka yöntemler devreye aldık. Bu işler böyle olmayacak hızlı olmak zorundayız. Ama hızlı olmak hata yapmak demek değildir. Ben her birinizin yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığa daha rahat koyabilirim. Bir kanuna, hukuksal zemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMLE GELİR SEÇİMLE GİDER"

Bütün kurum ve kuruluşların birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Kamu bankaları kapılarına sonuna kadar açmalı. Bu işin partisi, siyaseti olmaz. Ben bunu görüyorum ve ayıplıyorum ama bunun üstesinden geleceğiz. Hızlı tarama yöntemini bakanlığa da önerdik ama önemsiz buldular. 113 bin yapıyı ziyaret ettik, 35 bine yakınında inceleme yapma zorunluluğu doğdu. Seçim dönemi iş açıklayan, proje açıklayan, finans kaynaklarını açıklayan anlayıştan utanıyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı kimin? 16 milyon İstanbullunun. Belediye Başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimizi yok onu söyleyeyim de” şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'a da dikkat çeken İmamoğlu, "Bırakın o işi, milletin işini çözelim" dedi.