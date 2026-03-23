"Rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yerine başkan vekili olarak CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş seçildi. Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23 oy aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Meclisi’nde "rüşvet alma” suçlamasıyla tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Günel’in yerine başkan vekili belirlenmesi için Kuşadası Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda tutuklanan Günel'in yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

Yapılan oylamada, CHP Grubu'nun adayı Tahsin Demirtaş, Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Tacettin Özden oldu. İYİ Parti Grubu aday çıkarmadı. Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23, Özden 3 oy aldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı. Başkan Vekilliği'ne CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş seçildi.

Demirtaş, "Geçici olarak, vekaleten bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Sadece geminin güvenli limana yanaşmasını sağlamak için buradayız” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart'ta, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.









