Murat Kurum, Ahıska Türkleri ile sahur yaptı: İstanbul'da fetret devrine son vereceğiz

İstanbul'da düzenlenen bir programda Ahıska Türkleri ile sahur yapan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız verdi. Tüm Türkiye 9 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken, en çok merak edilen illerin başında ise İstanbul geliyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, düzenlenen bir sahur programında Ahıska Türkleriyle bir araya geldi. Kurum, Ahıskalıların geçmişte çok büyük acılar yaşadığını ve ana vatanlarından sürüldüğünü söyledi.

"TÜRKİYE SİZİN ANA VATANINIZDIR, TÜRKİYE SİZİN TOPRAĞINIZDIR"

Kurum, Ahıskalıların sürgünden sonraki yıllarda çok zor şartlarda yaşadıklarını, kimliklerini, kültürlerini, değerlerini korumaya çalıştıklarını, asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiklerini belirtti.

Onca sıkıntıya, zorluğa rağmen Ahıska Türklerinin kimliğini, değerlerini korumayı sonuna kadar başardığını vurgulayan Kurum, "Bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Biz biliyoruz ki Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar o atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Türkiye sizin ana vatanınızdır, Türkiye sizin toprağınızdır" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULAR AK PARTİ'MİZİ 31 MART'TA REKOR BİR OYLA SEÇECEKTİR"

İstanbul'da hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız" dedi.

Bu şehrin bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorunların başında da kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için seferberlik ruhuyla projelerimizi teker teker hayata geçirmek olacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız.

Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir."