Murat Kurum'dan yeni seçim videosu: 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un yeni seçim videosunda kadınlara yer verildi. Videoda 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek vaadi hatırlatıldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni seçim videosunu yayınladı.

Kurum, yayınladığı videoya "İstanbul’u kadınlarla birlikte yöneteceğiz. 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek vererek İstanbul’un kadınlarla büyüteceğiz" notunu düştü.

Videoda, 2 kadının bir mutfakta sarma sardığı ve aralarında çok sipariş aldıklarına dair konuştukları görülüyor. Ardından kadınlardan biri diğer kadına dükkan açması gerektiğini söylüyor ve Murat Kurum'un 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek verdiğini hatırlatıyor.

Seçim videosunun devamında Kurum'un seçim broşürünü inceleyen kadının aldığı destekle kendi ev yemekleri dükkanını açtığı görülüyor.