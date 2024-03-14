Murat Kurum, ikinci 5 yıla vurgu yapıp hedefini anlattı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, İstanbul'un trafik çilesini çözmek için vaatlerini sıraladı. Kurum, "Raylı sistem ağını yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. İlk 5 yılda mevcut metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. İkinci 5 yılda da metroyu uzunluğunu 1004 km'ye çıkarıp ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala sonucu en çok merak edilen iller arasında İstanbul geliyor. Mega kentteki kıyasıya yarışta Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı olarak çalışmalarına hız veren Murat Kurum TGRT Haber'de Gündem Özel'e konuk oldu.

Kurum, aday ilanının hemen ardından kentteki trafik sorunu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelmiş, sorunu çözmek için çalışmalara başladıklarını aktarmıştı.

Programda "İstanbul, trafiksiz bir şehir olur mu?" sorusuna cevap veren Kurum, mevcut İBB yönetimine sert eleştirilerde bulunarak çözüm yollarını sıraladı.

"10 İÇİNDE METRO GİTMEYEN İLÇE KALMAYACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Ne konudan haberi var... Bırakın şu yeni süreçte aday olmayı başarısızlığından dolayı istifa etmesi gerek! Ben bu durumla karşı karşıya kalsam vallahi sokağa çıkamam! Böyle bir durum olur mu ya? İstanbullu bu eziyeti çekecek sonra da 'Ben adayım' diyeceksin, sonra da projelerini hatırlamayacaksın!" diyen Kurum ilk 5 yıl ve ikinci 5 yıl hedeflerini şu şekilde anlattı:

Bu izleyerek olmaz, çalışarak olur. 16 milyon bugün İstanbul'da yaşayan vatandaşımız var. 18 milyon turist geliyor. Hem de araç hareketliliği artacak... Geçmişte de bunlar artarak geldi. Nüfus da arttı, araç sayısı da... Tersine göç var. Son 5 yılda İstanbul'un nüfusu düştü. O zaman trafik yoğunluğu düşüyorken şimdi niye artmış? 2019'da 45 dakika olarak verdiğimiz ulaşım süresini 64 dakikaya çıkarmışlar! Niye? Yatırım yapmamışlar. Biz şu anki metro hattını, yüzde 26 metro hattı oranımız... Raylı sistem ağını yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. Amacımız deniz yolunda aynı zamanda İstanbul'un güzelliklerinden istifade edelim, afette de ihtiyaç olursa o yolları kullanabilelim.

İlk 5 yılda mevcut metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Bu metrobüsteki yolcu sayısını azaltacak.

"METROBÜS BAKIMLARI YANDAŞ ŞİRKETLERE..."

2018'de yanan bozulan metrobüs hatırlıyor musunuz? Maalesef burada sistemi işletmekte liyakatli-becerikli ekiplerle çalışmıyorlar. Özel Halk Otobüslerinin paralarını ödemiyorlar. Hepsini sarıya boyuyorlar, bitti iş! Bakımı yapılıyor mu yapılmıyor mu? Burada araç sahibinin yapacak parası yok, ödemiyorlar! Metrobüslerin bakımlarını bir yandaş şirkete vermişler, yapar mı yapmaz mı belli değil.

İlk etapta 650 km'ye çıkaracağız hatlarımızla çalışacağız. Bu hattı Cevizli'ye kadar yapacağız. Vezneciler'den başlayıp, Mescidiselam'a kadar bu metroyu götüreceğiz. Sabiha Gökçen-Kurtköy bağlantısını yapacağız. Samandra'dan İstanbul Havalimanı'na lojistik hızlı hattımızı yapacağız. Marmaray'ın kapasitesi dolmak üzere. Bu hat İstanbul'un yükünü alacak. Bununla birlikte de aslında ulaşımda hedefimiz ikinci 5 yılda da metroyu uzunluğunu 1004 km'ye çıkarıp ulaşımı çözmek. Ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak. 10 yılın sonunda İstanbul'da hiçbir ilçeye metro gitmeyen bir durum kalmayacak. Hepsi yapılacak.

DENİZ ULAŞIMI

Projelerimiz var. Deniz ulaşımını 2 katına çıkarmak istiyoruz. Vatandaşımız Boğaz'ı her türlü kullanacak. Boğaz'ın karşısına hızlı geçecek iskeleler kuracağız. İstinye'den Beykoz'dan vatandaşımız Yenikapı'ya ulaşabilecek. Avcılar'dan, Yeşilköy'den Bakırköy'den... Deniz ulaşımını her türlü kullanacağız. Zarar da etsek deniz ulaşımını 2 katına çıkaracağız.