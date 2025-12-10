Bir esnaftan 80 bin lira ‘rüşvet’ istediği iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı S.Ç.'ye mahkeme ev hapsi cezası verdi. S.Ç. ile birlikte gözaltına alınan K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde CHP'nin önceki dönem ilçe başkanı olarak görev yapan S.Ç. ‘rüşvet’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

80 BİN LİRALIK ‘RÜŞVET’ İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eski CHP Serik İlçe Başkanı S.Ç.’nin başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesi’nde yapılacak bir iş karşılığında K.K. isimli esnaftan 80 bin lira istediği öne sürülmüştü.

EV HAPSİ VERİLDİ

Esnaf K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan S.Ç.’ye ev hapsi verildi. Gözaltına alınan K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA’DA İKİ SORUŞTURMA

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

