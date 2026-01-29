Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suriye süreci ve Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’in daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

BERAT TEMİZ- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis’te parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Arıkan, yüzde 50+1 sisteminin ittifak yapmayı zorunlu kıldığını belirterek “Hamasetle değil ferasetle hareket etmek zorundayız.İlkelerimizi göz önünde tutarak yeni bir yol arayışındayız” dedi.

Arıkan, Yeniden Refah Partisi ile de birlikte yol yürümeyi arzu ettiklerini açıkladı. 2026 yılı içerisinde bir seçim beklemediğini, erken seçimin 2027’nin ikinci yarısından sonra olabileceğini ifade eden Mahmut Arıkan “Bütün siyasi partilerle görüşeceğiz. Doğru bir ittifakta karar kılacağız ama bizim esas bakış açımız üçüncü bir yolda ısrar etmek olacak” diye konuştu.

Suriye’deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Saadet Partisi lideri Arıkan, şunları kaydetti:

"Komisyon, Suriye sürecinde elini değil vücudunu taşın altına koymalı ve bu süreçte aktif olmalı. Gerek bir alt komisyon kurarak ya da gerekirse tüm üye milletvekilleri Suriye’ye giderek bölgede ne olduğunu kamuoyuna anlatması gerekir. Burada bu komisyona çok iş düşüyor. Kürt meselesinde özerklik anlayışına Saadet Partisi olarak karşıyız. Bunlar bizim vaatlerimiz ama iş federasyona giderse biz orada yokuz"

Haberle İlgili Daha Fazlası