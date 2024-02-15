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    • Seçim virajında İyi Parti'de sular durulmuyor! Başkan adayı, 'Cumhur İttifakı ile yol yürüyeceğim' dedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Seçim virajında İyi Parti&#039;de sular durulmuyor! Başkan adayı, &#039;Cumhur İttifakı ile yol yürüyeceğim&#039; dedi
    Konya, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Genel seçimlerin ardından alınan yenilgi sonrası yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'de sular durulmuyor. Son olarak İyi Parti'den Konya’nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer, adaylıktan çekilerek Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimlerine 45 gün kala muhalefette sular durulmuyor. Genel seçimlerde alınan yenilginin ardından yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'de bir kriz daha patlak verdi.

    Konya'da İyi Parti Halkapınar Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal’a destek vereceğini açıkladı. Ayhan Dinçer, bundan böyle Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi.

    Seçim virajında İyi Parti'de sular durulmuyor! Başkan adayı, 'Cumhur İttifakı ile yol yürüyeceğim' dedi

    Hizmetin ve gücün Cumhur İttifakı ile geleceğini belirten Ayhan Dinçer, “Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız” diye konuştu.

    ORDU'DA DA İSTİFA

    Öte yandan İyi Parti Ordu Teşkilatı’nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa etti. Açıklamada, "Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır" denildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Politika > Seçim virajında İyi Parti'de sular durulmuyor! Başkan adayı, 'Cumhur İttifakı ile yol yürüyeceğim' dedi
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