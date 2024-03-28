Seçime 3 gün kala BBC'den İstanbul için seçim analizi: Muhalefetin birlik içinde olmaması Erdoğan'ı avantajlı kılıyor

BBC, yerel seçimlere 3 gün kala İstanbul yarışına ilişkin bir analiz yayımladı. Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde, "Anketlerin İstanbul'daki yarışın başa baş geçebileceğini göstermesi de Erdoğan'ı avantajlı kılıyor" denildi.

Türkiye pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Türkiye muhalefeti için dönüm noktası olan 2019 yere seçimlerinin ardından 31 Mart yerel seçimleri de hem hükümet kanadı hem de muhalefet kanadı için büyük önem taşıyor.

Seçim yarışında yakından ve merak edilen şehir ise İstanbul. Cumhur İttifakı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ile İstanbul'u geri kazanarak güç ve güven tazelemek istiyor.

Muhalefet cephesi ise uzun yıllar ardından İstanbul seçimlerinde yakaladığı başarıyı devam ettirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, seçim gündemine odaklanmışken uluslararası arenada da durum pek farklı değil. İngiliz yayın kuruluşu BBC de yerel seçimlere ilişkin geniş ve ayrıntılı bir analize yer verdi.

'MUHALEFETİN ÖNEMLİ BİR TESTİ'

Analizde, dönemin Millet İttifakı'nın Ekrem İmamoğlu ile 'cumhurbaşkanının uzun seçim başarısı serisini bozduğu' görüşüne yer verildi. Oyların bıçak sırtında olduğuna dikkat çekilerek, yerel seçimlerin önemine dair şöyle denildi:

"İstanbul'da ne olursa olsun, muhalefetin dört yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AK Parti'ye ciddi bir tehdit oluşturup oluşturamayacağının önemli bir testi olarak görülüyor."

BBC, yerel seçim analizinde İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Bölümü'nden ve Genar Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı İhsan Aktaş'ın da görüşlerine yer verdi. Aktaş'a göre, '2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u muhalefete kaptırmak yıkıcı oldu.'

'İSTANBUL'U KAZANMAKLA TÜRKİYE'Yİ KAZANMAK ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR'

Işık Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Seda Demiralp de "Muhalefet geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı kaybetmiş olsa da, İstanbul'u kazanmakla Türkiye'yi kazanmak arasında hala güçlü bir bağ var" dedi.

'İMAMOĞLU, İSTANBUL'U ELİNDE TUTMAYI BAŞARIRSA...'

Demiralp, "İmamoğlu İstanbul'u elinde tutmayı başarırsa, muhalefet 2028'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için hala büyük umutlar besliyor olacak" diye ekledi. Aktaş da kim kazanırsa kazansın İstanbul'un ötesinde muazzam bir etkiye sahip olacağı konusunda hemfikir:

"İstanbul'un desteğini aldığınızda, doğrudan ulusal siyasetin bir aktörü haline geliyorsunuz. Ve küresel olarak da."

Murat Kurum'un adaylığını değerlendiren Demiralp, "Murat Kurum, kentsel gelişimle özdeşleşmiş bir isim ve sembolik bir önemi var" dedi ancak yine de 'zafer elde etmek için yeterli olmayabileceği' görüşünde.

ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' AÇIKLAMASI: PARTİ İÇİN BİR MEYDAN OKUMA

BBC'nin analizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu son seçimim" sözlerinin incelemesine de yer verildi. Erdoğan'ın söylemlerinin hatırlatıldığı analizde, bu açıklamalara rağmen Erdoğan'ın yerine bir ismi seçmediği belirtildi.

İhsan Aktaş ise AK Parti'nin başına kimin geçebileceğini belirlemenin 'son derece zor olduğunu' söyledi. Aktaş, "Anketörlere Erdoğan'ın yerine kimi görmek istediklerini sorduğumuzda akıllarına kimse gelmiyor. Bu parti için bir meydan okuma" diye ekledi.

'ERDOĞAN'I AVANTAJLI KILIYOR'

Analizde, Erdoğan'ın tekrar aday olup olmamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Erdoğan'ı eleştirenler, İstanbul'u geri kazanmanın, kendisine bir dönem daha cumhurbaşkanlığı hakkı tanıyacak olası anayasa değişiklikleri ile hem ulusal hem de yerel düzeyde gücünü pekiştirmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

Son seçimlerin aksine, muhalefetin artık birlik içinde olmaması ve anketlerin İstanbul'daki yarışın başa baş geçebileceğini göstermesi de Erdoğan'ı avantajlı kılıyor."

İKİ ADAY İÇİN DEM VE YENİDEN REFAH ETKİSİ

Analizde son olarak siyasi partilerin İstanbul seçimindeki pozisyonlarının İmamoğlu ve Kurum'un oylarına etkisine yer verildi. DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarmasının İmamoğlu'nun kazanma şansına zarar verebileceğinin belirtildiği analizde, Kurum'a gidebilecek potansiyel oyların Yeniden refah Partisi tarafından bölünebileceğine de dikkat çekildi.