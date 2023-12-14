Şehit cenazesinden DEM Parti'ye! Özgür Özel'den tepki çeken program

14 Aralık 2023 03:49 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 03:49

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün önce Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in cenaze törenine katıldı. Ardından da yerel seçimlerde iş birliği yapmak istediği DEM Parti Genel Merkezi’ne giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Özel’in aynı gün içinde şehit cenazesine katılıp, bir yandan da PKK’nın uzantısı olan DEM Parti’yi ziyaret etmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Özel’in bu çelişkisini protesto ederek yüzlerce paylaşım yaptı.