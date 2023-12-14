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    • Haberler > Politika > Şehit cenazesinden DEM Parti'ye! Özgür Özel'den tepki çeken program

    Şehit cenazesinden DEM Parti'ye! Özgür Özel'den tepki çeken program

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şehit cenazesinden DEM Parti&#039;ye! Özgür Özel&#039;den tepki çeken program
    Özgür Özel, Dem Parti, Chp

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aynı gün içinde hem şehit cenazesine katılması hem de DEM Parti’yi ziyaret etmesi tepki çekti.

    HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün önce Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in cenaze törenine katıldı. Ardından da yerel seçimlerde iş birliği yapmak istediği DEM Parti Genel Merkezi’ne giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

    Özel’in aynı gün içinde şehit cenazesine katılıp, bir yandan da PKK’nın uzantısı olan DEM Parti’yi ziyaret etmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları, Özel’in bu çelişkisini protesto ederek yüzlerce paylaşım yaptı.

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