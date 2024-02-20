Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, 'oy hesabı yapıldı' diyerek istifa etti
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın, "Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" açıklamasından sonra partide kritik bir istifa gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, aday belirlemelerinde 'oy hesabı yapıldığını' vurgulayarak istifa etti.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 39 gün sonra sandığa gidecek. Seçim takvimi hız kesmeden işlerken Yeniden Refah Partisi'nde kritik bir istifa yaşandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyurdu.
'OY HESABI YAPILDI'
Pamukçu açıklamasında "Partimizin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" dedi, 'yerel seçim aday belirleme sürecinde de oy hesabı yapıldığı' eleştirisinde bulundu.
Suat Pamukçu'nun açıklaması şöyle:
"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim.
Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."
Öte yandan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala yaptığı açıklamada, "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" demişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi