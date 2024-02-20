Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, 'oy hesabı yapıldı' diyerek istifa etti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 17:44 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 17:59 - Güncelleme:

İstanbul, Seçim, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın, "Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" açıklamasından sonra partide kritik bir istifa gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, aday belirlemelerinde 'oy hesabı yapıldığını' vurgulayarak istifa etti.