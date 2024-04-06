Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti! YSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 17:23 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

YSK, Kütahya, Tokat Zile, Yozgat Kadışehri, Isparta Atabey, Samsun Veziköprü, Samsun Bafra, Siirt Eruh, Kayseri Pınarbaşı, Zonguldak Nebioğlu, Zonguldak Elvanpazarcık ve Siirt’in Atabağ olmak üzere toplamda 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde daha yapılan itirazlar için karar verdi.