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6 Ramazan 1441
29 Nisan 2020 Çarşamba
  3. BOSNA’DA RAMAZAN BAŞKA

BOSNA’DA RAMAZAN BAŞKA

BOSNA’DA RAMAZAN BAŞKA

Ramazan-ı şerif ayı bütün İslam âlemine neşe sevinç coşku getirir. Lakin bazı şehirler çok farklıdırlar. Bunlardan biri de Saraybosna.

Camiler dolup dolup boşalır sabahtan hanımlar mukabele okur, ikindi mushafını kapan erkekler camilere koşar.
İftar yaklaştı mı fırınların önünde pide kuyrukları uzar. Teravih büyük bir disiplin ile kılınır. Gazi Hüsrev Bey Camii’nde yer bulunmaz bilhassa. 
Teravih sonrası cemaat kıraathanelere akar, kahveler közde pişer ve lokum takviyesi ile sunulurlar. Sohbetler öyle tatlıdır ki, sahura kadar uzar.
Ve yıllardır değişmeyen bir gelenek, kalede emektar top barut ve çaput ile doldurulur. Vakit girdi mi fitil ateşlenir. 
Patlamayı müteakiben nurlu şehrin semalarını tekbirler sarar. 
Meğerki yaşansa gerek bazı şeyler anlatılmaz.  

29.04.2020 - 05:13

Sura (Kaburga Dolması) Tarifi, Kaburga Dolması Nasıl Yapılır

Sura (Kaburga Dolması) Tarifi haberimizde Detay

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Açıktan oruç yemek
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Sura (Kaburga Dolması) Tarifi, Kaburga Dolması Nasıl Yapılır
Sura (Kaburga Dolması) Tarifi haberimizde..