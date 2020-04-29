BOSNA’DA RAMAZAN BAŞKA

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan-ı şerif ayı bütün İslam âlemine neşe sevinç coşku getirir. Lakin bazı şehirler çok farklıdırlar. Bunlardan biri de Saraybosna.

Camiler dolup dolup boşalır sabahtan hanımlar mukabele okur, ikindi mushafını kapan erkekler camilere koşar.

İftar yaklaştı mı fırınların önünde pide kuyrukları uzar. Teravih büyük bir disiplin ile kılınır. Gazi Hüsrev Bey Camii’nde yer bulunmaz bilhassa.

Teravih sonrası cemaat kıraathanelere akar, kahveler közde pişer ve lokum takviyesi ile sunulurlar. Sohbetler öyle tatlıdır ki, sahura kadar uzar.

Ve yıllardır değişmeyen bir gelenek, kalede emektar top barut ve çaput ile doldurulur. Vakit girdi mi fitil ateşlenir.

Patlamayı müteakiben nurlu şehrin semalarını tekbirler sarar.

Meğerki yaşansa gerek bazı şeyler anlatılmaz.