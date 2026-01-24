100 bin dolarlık ödüle ilgi büyük: Gana’dan bile başvuru var
Sabri Ülker Vakfı’nın “Geleceğin Bilim Lideri” ödülüne dünya çapında yoğun ilgi var. İngiltere’den Hindistan’a genç bilim insanları 100 bin dolarlık ödül için yarışıyor.
Sabri Ülker Vakfı'nın 10. "Geleceğin Bilim Lideri Ödülü"ne, küresel çapta genişletilen kapsamıyla beslenme ve toplum sağlığı alanında genç bilim insanları yoğun ilgiyle başvuruyor.
Bu yıl ödülün kapsamının “Geleceğin bilim liderini keşfetme” vurgusuyla küresel ölçekte genişletilmesi, yurt dışından başvuruları da artırdı. İngiltere’den Hindistan’a, İspanya’dan Gana’ya dünyanın farklı coğrafyalarından genç bilim insanları, beslenme ve toplum sağlığı alanlarında projeleriyle ödüle bireysel olarak başvuruda bulunuyor.
Kazananın 100 bin dolarlık ödülün sahibi olacağı yarışmada adaylar, kişisel başvuru ya da öneriyle yarışmaya katılabiliyor.