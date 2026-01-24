Sabri Ülker Vakfı’nın “Geleceğin Bilim Lideri” ödülüne dünya çapında yoğun ilgi var. İngiltere’den Hindistan’a genç bilim insanları 100 bin dolarlık ödül için yarışıyor.

Sabri Ülker Vakfının Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün 10’uncusuna yönelik başvuru süreci, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Bu yıl ödülün kapsamının “Geleceğin bilim liderini keşfetme” vurgusuyla küresel ölçekte genişletilmesi, yurt dışından başvuruları da artırdı. İngiltere’den Hindistan’a, İspanya’dan Gana’ya dünyanın farklı coğrafyalarından genç bilim insanları, beslenme ve toplum sağlığı alanlarında projeleriyle ödüle bireysel olarak başvuruda bulunuyor.

100 bin dolarlık ödüle ilgi büyük: Gana’dan bile başvuru var

Kazananın 100 bin dolarlık ödülün sahibi olacağı yarışmada adaylar, kişisel başvuru ya da öneriyle yarışmaya katılabiliyor.

