Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İnternette en çok bilgi kirliliği yaşanan hastalığın MS olduğunu söyleyen uzmanlar, yanlış bilgilerin hastaları “bitkisel fırsatçılar”ın tuzağına çektiğini vurguluyorlar. Çoğu hasta için erken ve uygun tedavilerle MS’in kontrol edilebilir bir hastalık hâline geldiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz “Bundan 20-25 yıl önce MS hastalığına iyi gelen bir ilaç olmadığı günlerden 10’dan fazla tedavi seçeneğinin olduğu bir döneme geldik. Artık hastalığın farklı gidişine ve aşamalarına yönelik olarak farklı tedavi alternatifimiz var. Ancak özellikle internette dolaşan ‘bütün hastaların sakat kaldığı’ yönündeki yanlış bilgiler hastayı çaresiz bırakarak bitkisel fırsatçıların eline düşürüyor. Birçok yerde ifade edildiği gibi kapari, keçi sütü, çuha otu, sülük tedavisi ve arı sokması gibi pek çok farklı alternatif metotların MS’e hiçbir olumlu katkısı yoktur” dedi.

“SOSYALLİK” İYİLİK HÂLİNİ ARTIRIYOR

Hastanın sosyal desteği, fiziksel kapasitesi, işi, uğraşları, hobileri, günlük hayat aktiviteleri ne kadar iyi olursa hastalığın o kadar iyi gittiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Hüsnü Efendi “Aile, eş, çocuklar, iş arkadaşları ve toplumsal sosyal destek MS hastalığında önemlidir. İlaçlar dışında aile üyelerinden gelen destek, hastanın iş hayatına devam etmesi ya da bir uğraşının olması hastanın iyiye gitmesini destekler” dedi. MS’te bitkisel tedavinin yerinin olmadığını ancak beslenme desteğinin önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Efendi “Beslenmeye dikkat edilmeli, balık ve deniz ürünleri, salata, sebze ve meyve tüketilmelidir. D vitamini düzeyinin MS hastalığında önemlidir. Hastanın diyet dışında uygun zamanlarda güneşlenmesi çok faydalıdır” diye konuştu.

SİGARA KESİNLİKLE YASAK

MS hastalığının ortaya çıkışında genetik yatkınlık dışında enfeksiyonlar, D vitamini düşüklüğü, sigara gibi çevresel faktörlerin tetikleyici olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hüsnü Efendi “MS hastalığında, kaplıca, termal sular ve sauna gibi sıcak ortamlar hastalık belirtilerinin artışına yol açabileceği için tavsiye edilmez. Sigarayı bırakmak hastanın tedaviye vereceği cevabı olumlu etkileyeceği için sigara kesinlikle yasak diyoruz” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ HASTA EDİYOR

54. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde MS hastaların ve hasta yakınlarını umut tacirlerine karşı dikkatli olmaya çağıran Prof. Dr. Cavit Boz, MS hastalığında temel sebebin vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırı yapması olduğunu belirterek, “Hastalık duyma, görme, yürüme, konuşma ve denge gibi merkezî sinir sistemi işlevlerinde bozulmalara sebep olur. Tek tip hastalık yoktur. Bu yüzden MS teşhisi ümitsizliğe yol açmamalıdır. Erken ve uygun tedavi edilen MS hastalarında ilerleyici ve ciddi sekeller artık çok az görülecektir. Diğer taraftan pek çok fırsatçı MS’i bitkisel yöntemlerle tedavi ettiklerini yazıyor. MS hastalarına bu bilgi kirliliğinde her şeye inanmayın diyoruz” dedi.