Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi kapsamında, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1.000 ve 1.001’inci kemik iliği nakillerinin donörleri Tanrıverdi ve Şener ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin kemik iliği naklinde Avrupa’da 4’üncü ülke olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Koca “Bu konuda oldukça başarılıyız. Gönüllü bağışçılarımızın sayısı arttıkça daha çok hastaya şifa olacağız” dedi. TÜRKÖK’te hâlen kayıtlı 372 bin gönüllü bağışçı adayı bulunuyor. Bugün itibarıyla TÜRKÖK’te taraması olan her üç hastadan ikisine uygun bağışçı adayı bulunurken 2019 sonunda kayıtlı bağışçı sayısının 500 bin olması hedefleniyor.