Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Basit ve geçici bir durum olarak görülen, ses kısıklığı kalıcı hasarlara zemin hazırladığını söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, ses kısıklığına karşı alınabilecek basit ama etkili tedbirleri anlattı…

GICIK VARSA SU İÇİN

Boğazınızı temizlemeye çalışmayın: Sık boğaz temizleme hareketi yapmaktan ve sert öksürüklerden kaçının. Bunun yerine boğazınızda gıcık varsa su içerek kurtulmaya çalışın. Kuru, klimalı, tozlu ve dumanlı ortamlar ses tellerine zarar verdiğinden böyle ortamlarda sıvı almayı artırın.

Bol su için: Sesin başlıca düşmanlarından biri yeterince su içmemek. Hava zaten soğuk diyerek su tüketmeyen kişilerin ses tellerinde oluşan kuruluk ses kısılmasına yol açıyor. Ses telleri nemli tutulduğunda ses daha sağlıklı oluyor.

ÖFKENİZİ KONTROL ALTINA ALIN

Stresi kontrol altına almayı öğrenin: Gergin ve öfkeli konuşma ses tellerinde ciddi hasar oluşturur. Sinirli biçimde bağırma ses tellerinde kanama sebebidir. Maç seyreden birinin aniden gol diye yüksek sesle bağırması yine ses telinde kanama yapabilir.

Beslenmenize dikkat edin: Sigara ve alkolden uzak durun. Çay, kahve, bitki çayları, süt ve süt ürünlerini aşırı tüketmeyin. Fast-food olarak da bilinen hazır gıdalar, çikolata, kızartmalar, turşu, ketçap, mayonez, hardal, aşırı baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, hazır meyve suları gibi kendisi asitli olan veya asit artırıcı içeceklerden kaçının. Midenizi tıka basa doldurmayın. Yatmadan 2-3 saat önce yemeyi kesin.

Bu hastalıklarınız varsa mutlaka tedavi olun: Reflü, alerji, sinüzit, farenjit ve tiroit gibi hastalıklar da ses kısıklığına neden olabiliyor. O nedenle kronik hastalığınız olup olmadığını mutlaka öğrenin ve en kısa zamanda tedavi olun.

Kemerinizi fazla sıkmayın: Davranışsal değişiklikler yaparak ses hijyeninizi sağlayabilirsiniz. Bu değişikliklerden biri de kıyafetleriniz. Örneğin, kemerinizi fazla sıkmayın. Karın içi basıncını artıracak davranışlardan uzak durun. Belinizi sıkan kıyafetler giymeyin.