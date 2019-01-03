Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kaliteli uyku hepimiz için önemli olsa da, çocuklarda çok daha kritik önem taşıyor. Bedenimiz uykuda sadece dinlenmez, aynı zamanda yenilenir. Kişinin ileriki yıllarda uykuyla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamaması bebeklikten itibaren “doğru uykuyu” öğrenmesine bağlıdır. Yetişkinlerdeki uyku problemlerinin bebeklikte anne babanın yaptığı hatalardan kaynaklandığını söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Başoğlu Öner, çocukluk dönemindeki uyku problemlerini ve kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Zamanında doğan bir bebeğin günün ortalama 16-17 saatini uykuda geçirdiğini hatırlatan Dr. Öner “Bebeğin gündüz uykuları 3. aydan sonra kısalır. Bu dönemde bebekler, sallanarak veya emerken uyuma gibi bir uyku aracı kullanmadan kendi kendilerine uyumayı öğrenebilirler. Bebeğin kendi kendini sakinleştirip, uykuya dalması öğrenilen bir davranıştır. Yani annelerin bu zaman diliminde bebeklerine, kendi kendilerine uyuyabilmeyi öğretmeleri gerekir” dedi.

OBEZİTENİN DE SEBEBİ

Çocuklarda en fazla görülen uyku problemlerinin sık sık uyanma, uykuya direnme ve uykuya dalmakta güçlük çekme olduğuna işaret eden Dr. Öner, yetersiz ve kalitesiz uykunun çocukta okul başarısızlığına yol açtığını söyledi. Obezitenin de çocukluk çağındaki uyku problemleriyle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Dr. Özlem Başoğlu Öner “Uyku ile ilgili sıkıntılar haftada en az 3 defa tekrarlıyor ve 3 aydan daha uzun süre devam ediyorsa, uyku probleminin yaşandığını söyleyebiliriz. Yetersiz ve kalitesiz uyuyan çocuk dikkatini toplamakta zorlanır, hafıza problemleri yaşar, kaygı bozuklukları vardır ve saldırgan davranışlar sergiler” dedi.

Çocuk niye uyumaz?

Çocuğun uykusu hafiftir

Gazlı bebektir

Zor sakinleşir

Nörolojik gelişimi geridir

Bademciklerinin ve geniz etinin hava yolunu daraltacak kadar büyük olması

Emmek ister

Uyuturken sallanmaya alışmıştır

Aile geç yatar

Uyku sırasında sık kontroller bebeğin uykusunu böler

Televizyon izlemek ve bilgisayar uykuya dalma süresini uzatıp uyku derinliğini azaltır

YATMADAN ÖNCE ÇİKOLATA VERMEYİN

Çocuk uyumadan önce karnının tok olduğundan emin olunmalıdır. Akşam yemeğini yemeyen çocuk, gece acıktığı için uyanacaktır. Çocuğa akşam yemeğinde doyurucu gıdalar yedirmek gerekir. Uyku saati yaklaşırken çocuk çay, kahve, soda, çikolata gibi uyarıcı etki gösteren yiyecek ve içecekler tüketmemelidir. Kendini uykuya hazırlayabilmesi için uyumadan en az 15-20 dakika önce uyku saatinin yaklaştığı hatırlatılıdır. ‘İyi geceler’ derken hep aynı kelimeleri kullanmak çocuğun uyku davranışı kazanmasını sağlar.

Uyku süresi

4-12 ay: 12-16 saat

1-2 yaş: 11-14 saat

3-5 yaş: 10-13 saat

6-12 yaş: 9-12 saat

13-18 yaş: 8-10 saat