Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalıkla mücadele hayata sarılmanın ve moralin en iyi ilaç olduğunu söyleyen Cemile Yegül, “Kemoterapinin ertesi günü korta gidip tenis oynuyordum. Hiçbir şeyden çekinmedim. Maskemi takmam gerekiyorsa taktım. Gerekmiyorsa takmadım. Saçlarım dökülmüş şekilde de dolaştım ama her şeye rağmen moralimi yüksek tutup hayata küsmedim. Doktorum Ameliyat dediğinde ona ‘iyileşecek miyim?’ yerine ‘tenis oynayacak mıyım?’ diye sordum. Moralinizi yüksek tuttuğunuzda, aşılmayacak dert yok” dedi.