Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Dr. Tarlacı aşkın beyin üzerindeki etkilerini anlattı…

DAHA AZ AĞRI ÇEKİLİYOR

Aşk döneminde morfin benzeri maddelerin beyinde salınımı artar. Bundan dolayı ağrıya duyarlılık azalır. Bilindiği gibi kişi depresyonda olduğu zaman başı, boynu, beli sırtı ağrır. Mutlu olduğu zaman ise daha az ağrı hisseder. Aşkın verdiği mutluluk da ağrı hissini azaltıyor.

BÜYÜK ESERLER AŞKLA ÜRETİLİR

Tutkulu olan her şeyin üretiminin altında dopamin yatar. Dopamin, yenilik arayışı, üretim ve hazzı temel alan bir sinir kimyası maddesidir. Âşıkken insan beyninin neredeyse dopamin içinde yüzdüğü gösterilmiştir. Bundan dolayı bütün önemli aşk şiirleri, bütün önemli romanlar, ünlü şarkılar hep sırılsıklam aşk döneminde yazılır.

AŞKIN ÖMRÜ 18 AY

Nihai ve devamlı aşk diye bir şey söz konusu değil. Aşkın süresi bellidir ve bir süre sonra iniş dönemi başlar. Kan kimyası ve psikolojik testlerde yoğun aşkın 8 ila 16-18 ay sürdüğü gösterilmiştir. Çok istisnai durumlarda 20 yıl tutkulu aşk yaşayanlar var ama bunlar tabii ki çok sıra dışı kişiler.

AŞK GELİNCE AKIL GİDER Mİ?

İnsan davranışının hepsinin beyinde bir karşılığı var. Sırılsıklam aşk döneminde beynin birçok bölgesi ışıldarken, beynin karar alma süreçlerini yöneten frontal bölgesi az çalışıyor ya da çalışması zayıflıyor. Bu yüzden âşıkken alınan kararların çoğu sağlıksız oluyor. Âşıkken bir değil iki kere

düşünmek gerekiyor.

MR’LA GÖRMEK MÜMKÜN

Nörobilimciler aşkın kimyasını görüntüleme cihazlarıyla çözüyor. Fonksiyonel MR’la yemek yerken, kitap okurken film izlerken beynin neresinin çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde âşık bir kişinin sevdiğine bakarken beynin hangi bölgesinin çalıştığı da görülebiliyor. Âşık kişinin beynindeki bazı bölgeler ışıl ışıl yanıyor.