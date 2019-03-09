Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yönetmelikte daha önceki mevzuatlarda bulunmayan ve tütün mamulünden farklı olduğu vurgulanan ‘içimlik tütün ürünü’ tanımını kullanıldığına işaret eden Prof. Dr. Dağlı “Yönetmelikte söz edilen ‘yanma süreci olmaksızın emisyon veren ürünler’, ısıtılmış tütün ürünü ve elektronik sigaradır. Bunun Türkiye’de satışı kanuni olmayan ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigaranın pazarlanmasına imkân tanıyabileceği kanaatindeyiz. Düz paketin de belirtilen 5 Temmuz 2019 tarihine yetişmesi gerçekçi görülmüyor” dedi.