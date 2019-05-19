Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı. Prof. Dr. Karatay “Kalbi koruyan besinler doğal, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerdir. Bol su içeceksiniz, tabii köy tereyağı yiyeceksiniz, kalp krizini önlediği gösterilmiştir. Doğal zeytinyağı tüketeceksiniz. Kalp krizinin temelinde şişmanlık ve şeker hastalığı yatar” diye konuştu. Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay “Bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarısının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu: Modern meyvede çok fazla früktoz var. Fazla früktoz karaciğeri yağlandırır, insülin direncini başlatır. Siz sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız. Meyveler, korunsun, aynı boyda olsun diye tarım ilaçlarıyla yıkanıyor, bunlar tehlikelidir. En sağlıklı meyve zeytindir, istediğiniz kadar zeytin yiyebilirsiniz.