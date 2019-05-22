Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık / ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr



Ramazan boyunca oruç tutanları en çok zorlayan durum hâlsizlik. Uzmanlar, ramazanda hâlsizlik ve baş ağrısı şikâyetlerinin önüne geçmek için uygun zamanlarda egzersiz yapmayı tavsiye ediyor. Oruç tutarken kişilerin enerji kaybetmemek için her zamankinden daha “hareketsiz” kalmaya çalıştıklarını söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Ramazanda hareketsizlik hâlsizliği tetikler. Oruç tutmak egzersize mâni değildir. Aksine doğru saatte yapılacak egzersiz, vücudun metabolizmasını hızlandırarak özellikle akşam saatlerinde daha da artan vücuttaki yorgunluğu ve hâlsizliği önler” dedi.

AĞIR YEMEKTEN SONRA ZARARLI

Ramazanda egzersiz yapacakların dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri de, egzersizin doğru beslenme ile birleştirilmesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Çok ağır bir iftar yemeği sonrası ağır egzersiz, faydadan çok zarar getirir. Egzersizle vücudun sıvı ihtiyacı artacağı için mutlaka su içilmelidir. Yüksek tempolu egzersizlere ramazanda ara vermekte fayda vardır. Ramazanda yavaş-orta- hızlı tempolu kısaca her türlü yürüyüşler, hafif tempo koşu ve bisiklet, ilk tercih edilecek egzersizlerdir. Ağırlık sporu özellikle gün içerisinde tavsiye edilmez. Çünkü ağırlık sporu gün içerisinde kortizol seviyesini yükselterek kas yıkımını artırabilir ve açlığı tetikleyebilir” dedi.



HASTANELİK OLMAMAK İÇİN

Kimler egzersizi iftardan sonra yapmalı?

* İftar öncesi aşırı susuzluk yaşayanlar ve tansiyon değerlerinde düşüklük olanlar egzersizi mutlaka iftar sonrasına bırakmalıdır.

* Ramazandan önce düzenli egzersiz yapmayanların da iftar yemeğini fazla kaçırmaları hâlinde egzersizden uzak durmaları şarttır. Zira ağır iftar sonrası oluşacak tansiyon yüksekliği ve kandaki koyulaşmaya bir de sporun yükü eklendiğinde kişi kendisini hastanede bulabilir. Bu nedenle iftar sonrası spor yapacakların iftarda ölçülü yemeleri ve çay-tatlı faslını spordan sonraya bırakmaları mantıklı olacaktır.

* Spor sırasında gelişecek güçsüzlük, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı şikâyetleri spora ara vermeyi gerektirir. Ramazan öncesi hiçbir egzersiz yapmayan kişilerin bu ayda spora başlamaları ise mantıklı değildir. Bu kişilerin ramazanda yürüyüş yapmayı tercih etmesi ve ramazan sonrasında spor programına başlaması daha uygundur.



RAMAZANDA DA EGZERSİZ OLUR

İftardan önce yapılacak 20-30 dakikalık yürüyüş metabolizmayı hızlandırır, susuzluğu artırarak iftarda bol su içmeyi sağlar.

Prof. Dr. Ahmet Karabulut, ramazanda yapılabilecek egzersizleri şöyle tarif etti:

* Bilinenin aksine egzersiz için en uygun zaman iftardan önceki bir saattir. Güneşin etkisini kaybettiği bu serin dönemde yapılacak 20-30 dakika yürüme ile vücudumuzu harekete geçirerek iftar öncesi yorgunluktan ve baş ağrısından kurtulabiliriz.

* Yine bu dönemde yapılacak egzersizle metabolizmanız hızlanacak; bu durum iftar yemeklerinin daha hızlı sindirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca egzersizin getireceği susama hissi sayesinde, iftara tavsiye edildiği gibi bir iki bardak su ile başlamamız daha kolay olur.

* Egzersizi iftardan sonraya bırakacaksanız en az iki saat beklemeniz faydalı olur. Hafif ve hızlı tempo egzersizler bu süreye sığdırılabilir.

* Makine ve ağırlık egzersizleri için en uygun dönem ise sahur öncesidir. Bu dönemde iftarda alınan gıdalar sindirilip kana karışmış ve vücutta enerji seviyesini yükseltmiş olacaktır. Bu enerjiyi ağırlık ve tempolu sporlar için rahatlıkla kullanıp sahur için vücudumuzu hazır edebiliriz.

* Bu saatlerin haricinde ise oruç sırasında egzersizden uzak durulmalıdır!

