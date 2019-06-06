Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kadınlarda sık görülen kısırlık sebeplerinden biri olan endometriozis hastalığı ile ilgili farkındalığı artırmak için 25 yıldır çalışan Prof. Dr. Ünlü, ABD’deki Endometriozis Vakfı tarafından “Endehero” (endometriozis kahramanı) ödülüne layık görüldü. Halk arasında çikolata kisti de denilen endometriozisin doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Ünlü “Çok yaygın olan bu sağlık problemi çok da iyi bilinmiyor. Biz endometriozis ile ilgili farkındalığın arttırılmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projesiyle küçük şehirlerde hem hekime hem de halka yönelik olarak toplantılar, eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Cerrahları eğitiyoruz” dedi. 2007’de Türkiye ve Almanya tıbbına katkılarından dolayı Almanya Cumhurbaşkanı tarafından ‘Sertifika Hakkı’ ile onurlandırılan Ünlü, 2014’te Alman Kadın Hastalıkları Derneği onursal üyeliği aldı; 2017’de de Suriyeli mülteci kadın sağlığını iyileştirmek’ projesi ile de Türk hükûmeti tarafından ödüllendirildi.