Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Oyun oynamanın bir ihtiyaç olduğunu ancak bazı durumlarda bunun hastalık ve bağımlılığa dönüştüğünü söyleyen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, “Burada, Dünya Sağlık Örgütünün üç teşhis kriteri önem kazanıyor. Kontrol kaybı, hayatta öncelikli hale gelmesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen oynamayı bırakamama. Bu üçünü son bir sene içerisinde görüyorsak, ‘oyun bağımlılığı’ndan söz edebiliriz” dedi. Prof. Dr. Arıcak, aşırı kullanımdan dolayı kişilerin yaşadığı sağlık problemlerini şöyle anlattı: Duruş bozuklukları gelişiyor. Gözleri bozuluyor. Sürekli oturdukları için tuvalet düzenleri aksıyor. Uyku düzenleri bozuluyor. Yemeklerini bilgisayar başında yemeye başladıkları için obezite gelişebiliyor. Omurgaları bozuluyor. Ellerini sürekli mouse üzerinde tuttukları için bir süre sonra sinir sıkışmaları meydana gelebiliyor.