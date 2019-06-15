Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip şehri İstanbul, nüfusa oranla en fazla ünite kanın toplandığı il olurken, İzmir ise bağışçı sayısı bakımından ilk sırada yer aldı. Yüzde 17’lik kan bağışı oranına sahip İstanbul’u yüzde 7 ile İzmir ve yüzde 6 ile Ankara takip etti. Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayındaki bağışçıların yüzde 16’sını kadınlar oluşturdu. Türk Kızılay, “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” çerçevesinde Türkiye genelinde kan bağışlayarak hayat kurtaran vatandaşları madalya ile onurlandırıyor. Kan bağışçılarına bu yıl bin 699 altın, 4 bin 937 gümüş ve 48 bin 250 bronz madalya verilecek. Bu madalyalardan 7 bin 199’u, İzmir’de bağışçılara takdim edilecek.