Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi ve daha fazla kişide kullanılabilmesi için sosyal medyada ‘Bu Öykü’lerin mutlu bir sonu olmalı’ imza kampanyası başlattı. 11 Nisan 2018’de lösemi teşhisi alan Öykü için bütün yurtta bir kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Tam uyumlu kök hücre bulunamadığı için 18 Nisan’da minik Öykü’ye annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 28 Mayıs’ta, naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı’dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde Öykü Arin Yazıcı’ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı anlaşılacak. Yüzde 100 uyumlu nakil için ‘Öykü Arin’e umut ol, donör ol’ kampanyaları hâlen devam ediyor. 11 Nisan’dan bu yana hastanede steril odada Öykü Arin ile kalan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından 100 binin üzerinde kök hücre bağışı numunelerin araştırılması çağrısında bulunarak “Bu Öykü’lerin mutlu bir sonu olmalı’ imza kampanyası başlattı.