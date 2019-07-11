Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’nin burun ameliyatlarında dünyanın eğitim merkezi olmaya başladığını söyleyen Uluslararası Rinoplasti Derneği Üyesi Opr. Dr. Abdülkadir Göksel “Amerika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Venezuela, Rusya, Çin, Kore, Meksika gibi farklı ülkelerden burun cerrahları Türkiye’ye yeni teknikleri öğrenmeye geliyorlar. Türkiye burun estetiği eğitiminde de önemli bir rol oynuyor. Dünyanın her yerine biz Türk doktorlar eğitime çağırılıyoruz. Bilgiyi paylaştığımız için ülkemizdeki estetik ameliyat sonuçlarının her geçen gün daha iyi olduğunu görüyoruz” dedi.

EN ZOR AMELİYATLARDAN BİRİ

Burun ameliyatlarının en zor estetik ameliyatlardan biri olduğunu belirten Opr. Dr. Göksel “Burun estetik ameliyatları tüm dünyada estetik ameliyatlar arasında en sık yapılan estetik girişimlerdendir. Burun, teknik olarak bütün ameliyatların en zoru kabul edilir. Yüzün ifadesini ve güzelliğini çok etkilediği için, iyi yapılmış bir burun ameliyatının hem sağlık hem de estetik açıdan katkısı büyüktür” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Türkiye’nin sağlık turizmi atağında estetik ameliyatların çok önemli rolü olduğuna da işaret eden Opr. Dr. Göksel “İstanbul sokaklarında burun ameliyatı olmuş ya da saç ekimi yapılmış yabancılarla karşılaşmamız artık sıradan bir durum hâline geldi. Sağlık turizminde burun Estetiği ameliyatları için gelen turist sayısı da azımsanmayacak boyuta ulaştı. Dünya sağlık turizminde ülke olarak önemli bir yerimiz var. Türkiye şu an estetik burun cerrahisinin parlayan yıldızı. Bir zamanlar İran bu konuda çok iyiydi. Dünyanın her yerinden Türkiye’ye ameliyat olmaya geliyorlar. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep var. Ancak Avrupa, Amerika ve İngiltere’den de gelen hastalar oluyor” diye anlattı.

YILDA 30 BİN AMELİYAT

Estetiğe yoğun talep sonucu Türkiye de iki bin cerrah burun ameliyatı yapmaya başladı.

Burun estetiğine yönelik talebin cerrahların da burun cerrahisine yönelmesine sebep olduğunu anlatan Opr. Dr. Göksel, “Türkiye’de yaklaşık iki bin burun ameliyatı yapan cerrah var. Yılda yaklaşık 30 bin burun ameliyatı yapılıyor” dedi. Geçtiğimiz ay dünyanın 48 ülkesinden 330 ünlü burun cerrahının, İstanbul’da bir araya geldiğini anlatan Prof. Dr. Göksel “Rhinoplasty İstanbul Workshop’da başarılı cerrahlar, burun cerrahisi üzerine yapılan çalışmalar ve yeni teknikleri anlatmak, değerlendirme yapmak üzere buluştu” dedi.

ARTIK ŞİŞMİYOR, MORARMIYOR

Bir haftada işe dönmek mümkün

Teknolojinin sağlık alanındaki gelişimi burun ameliyatlarında da yeni bir devir başlattı. Burun ameliyatlarının artık hastalarda morarma ve şişme olmadan, kemikler kırılmadan yapılan bir ameliyat hâline dönüştüğünü belirten Op. Dr. Abdülkadir Göksel “Ayrıca burnun iç kısmı hiç törpülenmeden, kemiklerin basit tekniklerle aşağıya indirilerek yapılan bir teknik var. İyileşme süreci artık çok daha kısa. Aynı gün ya da ertesi gün evlerine gidip bir hafta içerisinde de hiç ameliyat olmamış gibi günlük hayatlarına devam ediyorlar. Burnun tam olarak yerine oturma süresi ise bir-iki sene arasında değişiyor” diye konuştu.

SELFIE TALEBİ PATLATTI

Son zamanlarda burun estetiğinde artış olduğunu söyleyen Opr. Dr. Abdülkadir Göksel “Bunun da en önemli sebebi özçekimler. Herkes fotoğrafını çekiyor ve güzel görünmek istiyor. ‘Artık kişiye özel ameliyatlar yapılıyor. Bugün modern yüksek teknoloji kullanarak kemikleri kırmadan, çekiç kullanmadan yeniden şekillendirme şansımız var. Ayrıca deri yönetimi konusunda da yeni yöntemler kullanılarak derinin iyileştirilmesi kolaylaştırılıyor” dedi.