Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın “Tıp Fakültesi olarak 2014 yılında başladığımız tıp eğitimi yolculuğuna bundan böyle başka bir önemli aşama olan mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Başlangıç olarak fakültenin iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ve radyoloji anabilim dallarının, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gerek öğretim üyeleri ve gerekse klinik altyapıları açısından değerlendirilerek tıpta uzmanlık eğitimi vermek üzere tam yetkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Akkın, şöyle devam etti: “Bu, kurumumuz açısından çok önemli bir akreditasyon. Kuruluşumuzun beşinci yılında, vakıf üniversitesi tıp fakülteleri arasında bu konuda inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilerek tam yetkilendirilen sadece birkaç fakülteden biri olabilmek, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.