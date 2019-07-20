Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bugünlerde pazar tezgâhlarını süsleyen kayısının içeriğindeki 3 önemli bileşen sayesinde kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterdiğini söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Kayısı damarlar üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor. Ancak kalp sağlığı için faydalı olan bu potasyum içeriğine böbrek hastaları dikkat etmelidir. Çünkü böbrek hastalığında potasyum, fosfor gibi minerallerin kısıtlanması gerektiği için böbrek hastaları mutlaka doktor ve diyetisyene danışılmalıdır” dedi.