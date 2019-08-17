Ziyneti Kocabıyık - Uyurgezerliği tetikleyen unsurların başında ise imtihan stresinin geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Örmeci, aileleri uyararak “Anne babalar çocuklarını iyi okullara gönderebilmek için sabahın karanlığında servise bindiriyor, çocuk saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu da aşırı yorgunluk ve uyku yoksunluğuna yol açıyor. Uyku yoksunluğu ise derin uyku yoğunluğunu artırarak uyurgezerliği tetikleyebiliyor. Özellikle lise öncesi çağda çocuk açısından başarı değil sağlık ön planda tutulmalı” dedi.
Okul stresi uyurgezer yapıyor
17.08.2019 - 03:46 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uyku bozukluğu hastalığı olarak nitelendirilen uyurgezerliğin en sık çocukluk çağında görüldüğünü belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, özellikle 12 yaş ve öncesinde her beş-altı çocuktan birinin uyurgezer olduğunu söyledi.
Etiketler : Uyurgezer,stres,okul stresi,
644237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/644237.aspx
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