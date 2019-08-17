Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uyurgezerliği tetikleyen unsurların başında ise imtihan stresinin geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Örmeci, aileleri uyararak “Anne babalar çocuklarını iyi okullara gönderebilmek için sabahın karanlığında servise bindiriyor, çocuk saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu da aşırı yorgunluk ve uyku yoksunluğuna yol açıyor. Uyku yoksunluğu ise derin uyku yoğunluğunu artırarak uyurgezerliği tetikleyebiliyor. Özellikle lise öncesi çağda çocuk açısından başarı değil sağlık ön planda tutulmalı” dedi.