Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) nden verilen bilgiye göre, 28 Haziran ila 20 Ağustos’ta, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvurdu. Açıklamada, hastaların 17 ila 38 yaşlarında oldukları ve nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi şikâyetlerle hastaneye geldikleri, hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikâyetlere de yol açtığı kaydedildi.