CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) nden verilen bilgiye göre, 28 Haziran ila 20 Ağustos’ta, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvurdu. Açıklamada, hastaların 17 ila 38 yaşlarında oldukları ve nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi şikâyetlerle hastaneye geldikleri, hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikâyetlere de yol açtığı kaydedildi.
Elektronik sigara ölüme yol açtı
27.08.2019 - 05:54 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan “gizemli akciğer hastalığı” sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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646569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/646569.aspx
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