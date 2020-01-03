Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Burun ameliyatı ağrı açısından hastalara zorluk çıkarmayan basit ağrı kesicilerle rahatlıkla hafifleyen tarzda minimal ağrılı bir ameliyattır" diyen Op. Dr. Ahmet Dilber "Ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta kadar süren yüzde(özellikle göz çevresinde) şişlik meydana gelebilmektedir. Hastaların çoğunda morluk görülmemekle beraber bir kısmında genellikle bir hafta on gün sürede gerileyen morluk görülebilmektedir, Özellikle sigara içen hastalarda, kadınların özel günlerinde ameliyatın yapıldığı durumlarda veya bazı kanama pıhtılaşma bozukluklarına sahip olan hastalarda morluk açısından riskin daha arttığını söyleyebiliriz." dedi.

İŞLEM SONRASI BAZI HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ

Dilber işlem sonrası süreçle ilgili şu bilgileri aktardı: "Ameliyat sonrası ilk 24 saat, saatte 10-15 dakika yüze ve göz çevresine buz uygulanması, ilk hafta iki ya da üç yastıkla baş yukarda olacak pozisyonda uyunması, kafanın oturur pozisyondayken çok öne eğilmemesi, tansiyonu ve nabzı yükseltecek aktivitelerden uzak durulması, bol su içilmesi ve tuzlu gıdalardan uzak durulması, sigara içilmemesi ödemlerin çok daha hızlı gerilemesini ve iyileşmenin daha hızlı olmasını sağlar. Ameliyat sonrası duş almakta, dişleri fırçalamakta herhangi bir sakınca yoktur. Fakat duş alırken çok sıcak suyla değil ılık suyla yapmak gerekir. Ayrıca bulunduğunuz ortamın çok sıcak olmaması, mümkün olduğunca serin ortamda bulunulması ödemin hızlı atılmasını sağlar. En az 2 ay boyunca gözlük kullanmamak gerekir fakat ameliyattan hemen sonra lens kullanılabilir."

SON YILLARDA KULLANILAN ALETLER GELİŞTİ

Teknolojik imkânların artmasıyla beraber burun estetiğinde de kullanılan aletlerde son yıllarda ciddi bir gelişimin olduğunu belirten Dilber "Eski yıllarda burun kemiğinin kırılarak şekillendirilmesi söz konusu iken son yıllarda ultrasonik aletlerle veya mikro testereler yardımıyla kemiği şekillendirebilmekteyiz. Bu aletlerin çevre dokulara zarar vermemesinden dolayı ameliyat sonrası morluk ve şişliğin daha az olmasını sağlamakta ve hasta konforunu artırmaktadır. Fakat ameliyat sonucu açısından baktığımızda kullanılan aletlerden ziyade cerrahın o ameliyatlardaki tecrübesi ve başarısı daha önemlidir." dedi