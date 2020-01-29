Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezin son buluşu, kamuoyunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit edebilen taşınabilir 70 gram ağırlığında cihaz oldu. Araştırmanın grup lideri Doktor Arif Engin Çetin “Bu virüsün tahlil süreci uzun sürüyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda ise beş dakikada sonucu alabiliyoruz. Ayrıca bu cihaz diğerlerine göre daha ucuz. Üç bin lira gibi düşük bir maliyete mal oldu. Cihazı yerli ve millî kaynaklardan tasarlayıp ürettik. Türkiye’de bu konuda yapılan tek çalışma. Ülkemizde H1N1’in tespiti için kullanılan teknolojilerin tamamı yurt dışından temin ediliyor” diye konuştu. Bu arada patent başvurusunun ardından cihazın seri üretimine geçilecek.