Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Sağlık Bakanlığı’nın antidepresan kullanımına yönelik verilerini değerlendiren Saydan, artan antidepresan kullanımında 15 yıllık nüfus artışının da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizerek “Aslında bu veriler vatandaşlarımızın psikiyatrist, nörolog, psikolog ve aile hekimlerine gitmekten artık çekinmediklerini gösteriyor” dedi. Ülkemizde antidepresanların hekim kontrolünde reçete ile verildiğini hatırlatan Saydan “Vatandaşlarımız büyükşehirlerin yorgunluğu ve stresini azaltmak için hekim yardımı alıyor. Aslında etraflarını veya kendilerini yıpratmaktansa hekim yardımı almaları tercih edilmeli” diye konuştu.



188 BİN ERKEK, 181 BİN KADIN

Türkiye’de bin kişiye düşen günlük antidepresan ilaç tüketiminin 44’e ulaştığını kaydeden Saydan “2002 yılında depresif bozukluk gösteren erkek hasta sayısı 156 bin 487 iken bu sayı 2017 yılında 188 bin 362’ye yükseldi. Kadınlarda ise 2002 yılında 142 bin 893 iken, 2017 yılında 181 bin 519’a çıktı. Erkek hastalarda kişi sayısı daha yüksek gözükse de değişim oranlarına baktığımızda son 15 yılda kadın hastaların sayısının daha fazla arttığı görülüyor” ifadelerini kullandı.