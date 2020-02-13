Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstatistiklere göre günümüzde tüp bebek tedavisi için başvuran hastaların yaklaşık yüzde 40-45’inde erkek faktörünün ön planda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Attar “Sperm sayı ve hareketliliğindeki azalma tabii yollardan gebelik şansının ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için pek çok çalışma yürütülüyor. Bunlardan biri de Amerika’da Harvard Üniversitesi Brigham and Woman’s Hospital’da Türk bilim adamının imzasını taşıyor. Mikroakışkan çipler sayesinde DNA hasarı en az olan sperm diğerlerinden temizlenerek tüp bebek tedavisinde kullanılıyor” dedi. İHA