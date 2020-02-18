Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen bilimsel proje ile zihinsel engellilik oluşturan hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaç ve tedavi geliştirilmesi için çalışıldığını anlatan Fuss “Sinek genomuyla insan genomunu karşılaştırdığımızda hastalık genlerinin yüzde 75’inin benzer olduğunu gördük. O yüzden çalışmalarımızı meyve sineğinde sürdürüyoruz. Tahran Sosyal Refah ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesindeki Genetik Araştırma Merkezi de bize bilgi desteği sağlıyor. İran’daki genetik merkezde yapılan çalışmalar kapsamında zihinsel engelli ailelerde yeni keşfedilen iki gen üzerine çalışıyoruz” dedi.